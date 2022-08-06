Kızını öldürdüğü iddia edilen annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Ankara'da kızını öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Hamide Ç. hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle dava açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, 22 Ocak'ta ihbar üzerine Mamak ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi'ndeki ikametgaha giden sağlık ekipleri, boyun kısmı kan toplamış kız çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı.
Savcılığın talimatı üzerine başlatılan soruşturmada cinayet büro ekipleri, aile bireylerinin ifadesine başvurdu.
Üç çocuk annesi Hamide Ç, ifadesinde olay günü kızının erkek arkadaşı olduğunu belirttiği Y.P'nin kendisine ulaşarak Esmanur'un mesajlarına cevap vermediğini, dışarı çıkması halinde kaçabileceğini söylediğini anlattı.
Kilitli olan kapısını yedek anahtarla açarak girdiği odada kızının boğazındaki yemeniyi çıkarmaya çalıştığını belirten Hamide Ç, o ara sinir krizi geçirdiğini ve cinayeti işleyip işlemediğini tam olarak hatırlamadığını, kendisine geldiğinde çocuğunun morardığını gördüğünü ifade etti.
SAVCILIĞIN DEĞERLENDİRMESİ
Şüphelinin "öldürme kastıyla hareket etmediği" savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtilen iddianamede, "Maktulün boğuşmaya bağlı yaralanmasının görüldüğü, şüphelinin, boğuşma ile maktulün nefes almasını uzun süre engelleyerek yoğun bir öldürme kastıyla hareket ettiği, şüphelinin aksi yöndeki savunmalarının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir" tespiti yapıldı.
Anne Hamide'nin "alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırılması talep edildi.
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