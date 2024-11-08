Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu E.U. (17), evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Ameliyata alınan E.U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken toplantı için İstanbul'da bulunan Uysal'ın ilk uçakla Antalya'ya yola çıktığı belirtildi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 18:00

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi’nde meydana geldi.

CHP'den 3 dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olan Ümit Uysal'ın oğlu E.U., evlerinin banyosunda başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

E.U.'yu kan içerisinde gören yakınları, kucaklayarak binadan indirip, otomobil ile yakındaki özel bir hastaneye götürdü.

Bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı. Ameliyat sürdüğü sırada, haberi alan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP parti yöneticileri, hastanenin acil servisine gelip, beklemeye başladı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, ameliyatının devam ettiği belirtildi.

Toplantı için İstanbul’da bulunan Başkan Uysal'ın ise haberi alınca ilk uçakla Antalya’ya yola çıktığı belirtildi.


Etiketler: #Antalya #Muratpaşa #Ümit Uysal

İlgili Haberler

CHP kurultayı öncesi Ümit Uysal’dan çarpıcı mesajlar: ‘Yanlılık değil, derinlik katmak amacındayız’

CHP kurultayı öncesi Ümit Uysal’dan çarpıcı mesajlar: ‘Yanlılık değil, derinlik katmak amacındayız’
Yeniden Cumhuriyet - Ümit Uysal

Yeniden Cumhuriyet - Ümit Uysal
Antalya Muratpaşa'nın CHP'li Başkanı Ümit Uysal’dan tüzük değişikliği için çağrı: ‘PM 100 kişiye çıkarılmalı’

Antalya Muratpaşa'nın CHP'li Başkanı Ümit Uysal’dan tüzük değişikliği için çağrı: ‘PM 100 kişiye çıkarılmalı’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler