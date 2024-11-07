Muratpaşa Belediyesi Başkanı Uysal gazetecilerle bir araya geldi: “Kurucu felsefe güncelliğini koruyor”

Yayınlanma: 07.11.2024 - 18:10

Güncelleme: 07.11.2024 - 18:10

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet Kitaplarından çıkan yeni kitabı "21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet" sonrası gazetecilerle bugün bir araya geldi. Divan İstanbul’da yapılan etkinlikte ilk olarak kitabının yazma fikrine değinen Uysal, “Cumhuriyet tarihine ilişkin birçok çalışma var, ancak kurucu felsefenin ekonomik boyutuna ilişkin çalışmalar çok az. Bu alanın daha çok bilinmesi gerekiyor” dedi.

Aynı zamanda CHP Genel Başkan Adayı olan Uysal, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

“ANKARA SİYASİ ÇATIŞMA ALANI”

Kurucu değerlerin güncelliğini koruduğunu ve ülkenin sorunları için çözüm olduğunu belirten Uysal, öte yandan da seçim sonuçları üzerinden seçmenin genel olarak siyaset kavramı ve siyasetçilere olan güven kaybının dikkat çekici olduğunu söyledi. “Ankara siyasi bir çatışma alanına dönüşmüş durumda” diyen Uysal sözlerine şöyle devam etti:

“YÜZ YIL ÖNCEKİ RUHLA”

“Yapay gündemlerin yerine gerçek gündemleri konuşmalıyız. Ülkemiz basiretsiz, beceriksiz politikacıların ellerinde kimlikler üzerinden ayrıştırıldı, toplum kutuplaştırıldı. Sınırlarımız yanlış dış politika ve maceraperest bir anlayışın sonucunda hallaç pamuğuna döndü. Ulus devlet kavramı içinde ve tam demokratik bir zeminde tüm sorunlarımızın çözümü mevcut. Yüz yıl önceki umuda ve heyecana ihtiyacımız var. Yüz yıl önce olduğu gibi Türk milleti olarak ayrımsız, hep birlikte ortak geleceğimizi yeni baştan, güçlü bir şekilde inşa etmeye çok ihtiyacımız var. Dünyayla onur bir şekilde bütünleşmeye, hem de rekabet edebilir düzeye erişmeye her şeyden çok ihtiyacımız var.”