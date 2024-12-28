Van'da 'kar' esareti: 420 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu kırsal bölgelerde 420 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 'kar' esareti: 420 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı
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DHA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 11:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün gece Van kent merkezinde yağmur, kırsal bölgelerde ise kar yağışı etkili oldu.

Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu kırsal bölgelerde 162 mahalle ve 258 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri ve Karayolları ekipleri yoğun çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu Van-Bahçesaray kara yolu, çığ tehlikesi nedeniyle dünden beri geçici olarak trafiğe kapatılırken, ilçeye ulaşım ise Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlanıyor.

HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Van şehir merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 400 rakımlı Başkale ilçesinde de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Dünden beri aralıklarla devam eden yağış nedeniyle ilçe merkezindeki kar kalınlığı 30 santimetreyi bulunca park halindeki araçlar ve tek katlı yapılar, kara gömüldü. Sabah saatlerinde iş yerini açan esnaf, karları temizlerken; belediyenin karla mücadele ekipleri de yollarda ve kaldırımlarda çalışma başlattı. 


Etiketler: #Ulaşım #Van #VAN Büyükşehir belediyesi

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