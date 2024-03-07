Refah AKP’nin yerini alır mı? AKP kaybettikçe Erbakan büyüyecek

07 Mart 2024 Perşembe

Erdoğan, Gül ve diğer kurucular, Erbakan’ı silerek AKP’yi kurdu. Erbakan’ın kurduğu partilerde büyüdüler gerçi ama Erbakan’ın Fazilet Partisi kapatılınca yerine kurulan Saadet Partisi’ne katılmadılar ve AKP’yi kurdular. Bu Erbakan ekolünden kopuş muydu yoksa Erbakan’dan kurtulmak mıydı, değerlendirmeye açık. Kuruluşta yer alan ama birer birer kopan veya dışlanan merkez sağ ve bazı sosyal demokrat politikacılardan sonra, bugün ortada kalan salt Tayyipçi bir partidir. Milli Görüş geleneğiyle ilişkisi kalmış mıdır, tartışılır.

Erbakan’ın partisi, kurduğu Saadet Partisi’dir.

HANEDAN İSMİ REVAÇTA

Saadet Partisi seçmeninden önemli bir kısmı, AKP seçmeni oldu.

Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı’nın parçası olarak Saadet Partisi’ne katılmadı. Dahası aralarında mal mülk kavgası oldu ve partinin ana merkez binalarını almasıyla vakıf yöneticileriyle Yeniden Refah’ı kurdu.

İlginç bir durum oldu, Erbakan’ın seçmeni, önemli ölçüde AKP’ye geçti ama Saadet’te kalan seçmen yüzde 1-2 civarında oldu.

Erbakan’ın kim temsil ediyordu, Saadet mi yoksa Yeniden Refah mı? Bunu belirleyen, görüldüğü kadarıyla, Erbakan adını taşıyan oldu: Kızı ve oğlu neredeyse temsil de oradaydı. Yani hanedanlık, Erbakan adını taşıyanlar. Ve tabii ki erkek oğul Fatih Erbakan.

RTE’YE SEÇİMİ KAZANDIRDI

Dün RTE’nin Yeniden Refah’a yüklendiğini gördük, “Bize kaybettirmeye çalışanlar...”

Oysa Yeniden Refah, cumhurbaşkanı seçimlerinde RTE’ye seçimi kazandıran partiydi, Cumhur İttifakı’na katılarak. İşine gelmeyen gerçeği dile getirmemekte ünlüdür cumhurbaşkanı.

AKP’nin Erbakancı seçmeninin bir kısmı, partinin izlediği oportünist ve ikiyüzlü politikalar ve büyük ekonomik çöküş nedeniyle çözülüyor. Gittiği yer Yeniden Refah. Yani hanedan devamlılığı...

Yeniden Refah, yerel seçimlerde sıkı pazarlık yaptı. Haklıydı, RTE’ye hediye ettiği cumhurbaşkanlığına karşılık, iki vilayette ve önemli ilçelerde belediye başkanlığı istiyordu.

‘SEN KOLTUK DEĞNEĞİ KAL’

Tabii ki vermedi, RTE Yeniden Refah’ı büyütecek hiçbir kararı desteklemez. Partiyi, geçen seçimlerdeki gibi bir koltuk değneği olarak tutmayı ve kullanmayı tercih eder. Cumhur İttifakı içinde, kendisine verilen siyasi paylarla idare etmesini istiyor.

Fakat Yeniden Refah iyi bir siyasi ortam momentumu yakaladı. Önündeki iki seçenek, ya koltuk değneği olmak ya da büyümek. AKP’nin yüzde 35’in altına düşen oyların genellikle Yeniden Refah’a aktığını görüyoruz.

AKP’nin adamları TV’lerde İstanbul’da yeniden Refah’ın büyükşehir adayının seçimlere az bir süre kala çekileceği yalanını ortaya atarak seçmen kafasını karıştırma görevini üstlendi.

Bu yalan bir süre daha devam eder.

YÜZDE 10’A UZANIR MI?

AKP’nin İstanbul’u kazanmasında Yeniden Refah’ın hiçbir çıkarı bulunmuyor.

Ama kaybetmesinde var: AKP daraldıkça, kaybettikçe öyle gözüküyor ki Yeniden Refah büyüyecek.

Onlar da bu saptamayı yapmış gözüküyor.

İyi ve akıllı bir muhalefetle Yeniden Refah’ın küçük ama ciddi bir rakip parti olma potansiyeli bulunuyor.

Küçük mü dedim?

Siyaset beklenmedik gelişmelere olaylara gebedir.

Bakmışsınız yüzde 10’a doğru uzanmış...

