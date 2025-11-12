Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Müsaade' isteyip iş yerini kurşunladı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

'Müsaade' isteyip iş yerini kurşunladı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

12.11.2025 12:28:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
'Müsaade' isteyip iş yerini kurşunladı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da bir şüpheli, bir restoran önünde sohbet eden iki kişiden "müsaade isteyip" kenara çekilmelerini istedi, ardından elindeki pompalı tüfekle restorana peş peşe ateş açtı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 

Olay, ekim ayında Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir restoranın önüne yaya olarak gelen maskeli bir saldırgan, önce restoran önünde duran iki kişiye eliyle "çekilin" işareti yaptı.

İki kişi ne olduğunu anlayamadan, saldırgan elindeki pompalı tüfekle iş yerine art arda ateş açtı. Kurşun sesleriyle çevrede büyük panik yaşanırken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde saldırganın soğukkanlı tavırları, iki kişinin ise şok içinde saldırganın arkasından bakakaldığı görüldü.

Polis ekipleri, yüzü maskeli saldırganın kimliğini belirlemek için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırganın başındaki şapka ve yüzündeki maske nedeniyle kimliği henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

İlgili Konular: #silahlı saldırı #bireysel silahlanma

İlgili Haberler

Bir günde üç şiddet olayı yaşanması bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çekti: Önüne geçilemiyor!
Bir günde üç şiddet olayı yaşanması bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çekti: Önüne geçilemiyor! Güvenlik analisti Burak Yıldırım, toplumda adalet mekanizmasının kurumsal bir yapıyla tesis edilebileceğine dair inancın zayıfladığına, devlete güvenin azaldığını ve özellikle ruhsatsız silah ediniminin önüne geçilemediğine vurgu yaptı.
Türkiye’de bireysel silahlanmada endişe verici artış
Türkiye’de bireysel silahlanmada endişe verici artış Cumhuriyet başsavcılıklarının verilerine göre; ruhsatsız silah taşıma dosyaları son dört yılda 2,5 kat arttı. 2024 yılında ruhsatsız silah nedeniyle açılan dosya sayısı 137 bini geçti, on binlerce kamu davası açıldı.
Kadın cinayeti verileri bireysel silahlanma sorununu gözler önüne serdi: Hukuki düzenlemeler gerek
Kadın cinayeti verileri bireysel silahlanma sorununu gözler önüne serdi: Hukuki düzenlemeler gerek Her geçen gün artan kadına şiddet, bireysel silahlanmanın boyutlarını da gözler önüne seriyor.