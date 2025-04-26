Müsavat Dervişoğlu: Erdoğan'la bizim bir tek Allah'ımız bir

Yayınlanma: 26.04.2025 - 18:45

Güncelleme: 26.04.2025 - 18:45

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Rize'de partisinin genişletilmiş İl Divan toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 50 artı 1 oyun alınması için kurulan ‘pazarlık partilerinin’ olduğunu belirten Dervişoğlu, “Hayatım boyunca onlarla olmadım, bu saatten sonra da olmayacağım. Pazarlayıcılarla, pazarlıkçılarla, ihanete aparat olanlarla ve bozguncuk yapanlarla asla bir arada olmayacağım” dedi.

“BANA SAHİP ÇIKMANIZI İSTİYORUM”

Siyasetin ‘ağabeyi’ olmak istediğini söyleyen Dervişoğlu, “Siyasetin her şeyi vardı. Geçmiş dönemleri hatırlayın. Babası vardı Süleyman Demirel. Siyasetin Karaoğlan’ı vardı Bülent Ecevit. Siyasetin tonton amcası vardı Turgut Özal. Memleketiniz evladı Mesut Yılmaz vardı. Başbuğ Alparslan Türkeş’i vardı. Hocası vardı siyasetin Necmettin Erbakan. Bunlara sıfatları siz verdiniz. Eğer cenabı Allah nasip eder, siz de güç ve destek verirseniz şimdi de Türk siyasetinin ağabeyi var Allah’ın izniyle, bana sahip çıkmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN’LA BİZİM BİR TEK ALLAH’IMIZ BİR”

Konuşma esnasında bir partilinin “Erdoğan’a yanaşma da hangi Rizeliye yanaşırsan yanaş” demesi üzerine Dervişoğlu, “Yanaşacağım Rizeliyi tanımasaydım Rize’ye gelir miydim? Yine de hemşehriniz olması sebebiyle kelimelerimi ona karşı da özenle seçmek durumundayız. Tayyip Erdoğan’la bizim bir tek Allah’ımız bir. Ama ne yapayım ki o da hemşehriniz yani” diyerek yanıt verdi.

“TÜRKİYE’DE İHTİYAÇ DUYULAN ŞEY..."

Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Süleyman Demirel’in doğrularının, Ecevit’in doğrularının, Erbakan’ın doğrularının, Özal’ın doğrularının ve Türkeş’in doğrularının ayak izine basarak yeniden merkezi inşa etmek için bir yolculuk yapıyorum. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu budur. Siyasi fanatizm değildir Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şey. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şey kutuplaşmak değildir. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şey kim cumhurbaşkanı olacak tartışmasına bakarak adayları tasfiye etmek, onu bunu hapse atmak, bir siyasi partinin önünü kapatmak, öbürünün önünü açmak için yapılmış entrikalar değildir. Türkiye’de ihtiyaç duyulan şey milletin birleştirilmesidir o da ancak merkez siyasetin inşasıyla olur. Onu yapabilecek bir tek parti vardır o da İYİ Partidir. Bunu gerçekleştirecek bir tek lider vardır o da Müsavat Dervişoğludur. İddialı söylüyorum. Hem iddialı söylüyorum hem de kararlı söylüyorum” dedi.