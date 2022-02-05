MÜSİAD’a yapılan kıyak 6 yıl sonra ortaya çıktı
İktidara yakınlığı ile bilinen MÜSİAD’ın 30 yıllığına Hazine’den devraldığı araziye, yeni genel merkez binası yaptığı ortaya çıktı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakırköy Ataköy’de bulunan Hazine arazisi ile ilgili imar planı değişikliğini dün onayladı. Yürürlükteki imar planlarında “İdari Tesis Alanı’nda” kalan Hazine arazisi, plan değişikliği ile “Ticaret-Turizm” alanına alındı. Plan notlarına göre 14 bin 620 metrekarelik Hazine arazisine 11 katlı rezidans, otel, çok katlı mağaza, ofis gibi tesisler yapılabilecek.
Plan değişikliği raporunda yer alan bilgiye göre, söz konusu arazinin 2016 yılında, hizmet binası, çok amaçlı faaliyet merkezi ve sosyal donatılar yapılmak amacıyla, 30 yıllığına MÜSİAD’a devredildiği ortaya çıktı. MÜSİAD, 2017 yılında söz konusu araziye, “Genel Merkez Binası” yapmak için temel attı. 6 Ocak 2017’de yapılan temel atma törenine, dönemin ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katıldı. Söz konusu “Genel Merkez Binası”, 5 Mayıs 2019 tarihinde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve diğer birçok devlet yetkilisinin katıldığı törenle açıldı.
MÜSİAD BİNASINA KORUMA GETİRİLDİ
Plan değişikliği ile “İdari Tesis Alanı’nından”(Resmi Kurum Alanı) “Ticaret-Turizm” alanına alınan arazideki MÜSİAD binasına da koruma getirildi.
REZİDANS VE OTEL GİBİ BİNALAR YAPILACAK
MÜSİAD binası, söz konusu 14 bin 620 metrekarelik arazinin yaklaşık 4 bin metrekarelik kısmı üzerine inşa edilmiş durumda. Geri kalan yaklaşık 10 bin metrekarelik kısım boş durumda. Rezidans ve otel gibi binalar boş olan kısma yapılacak. Arazinin mülkiyeti Hazine’ye ait olsa bile kullanım hakkı 30 yıllığına MÜSİAD’a ait olduğu için yeni imar durumunun kimin tarafından nasıl kullanılacağı merak konusu.
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