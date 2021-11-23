Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı?
Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesinin çadır kurduğu sırada ormanlık alanda kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal'ın gözaltına alınan aile fertlerinden dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Süreç devam ederken; diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Peki Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı?
Gülnar'da Mehmet ve Selvi Yağal çiftinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme'nin cesedi, kaybolduğu 10 Kasım tarihinden 10 gün sonra, çadıra 7 kilometre mesafede 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunmuş, otopsi işlemlerinin ardından Karaman'da toprağa verilmişti.
Müslüme'nin cesedinin ormanlık alanda bir ağacın altında bulunmasının ardından, 19 Kasım tarihinde şüpheli olarak gözaltına alınan baba Mehmet Yağal, anne Selvi Yağal ile dede Hasan Yağal, nine ve kardeşlerinin de bulunduğu 8 kişi, 4 günlük ifadelerinin ardından dün akşam Gülnar Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklanırken, ailenin diğer fertleri, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
MÜSLÜME'NİN DEDESİ NEDEN TUTUKLANDI?
Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından tüm aile fertleri savcılık tarafından sorguya alındı.
Dede hariç tüm aile fertleri sorgularının ardından serbest bırakıldı. Dede Hasan Yağal ise tutuklandı.
Dede Hasan Yağal'ın neden tutuklandığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
TUTUKLANMADAN ÖNCE BÖYLE KONUŞMUŞTU
Arama çalışmalarını da yakından takip eden dede Hasan Yağal, Müslüme'nin kaybolmasının ardından geçen 4 gece sonrasında yaptığı açıklamada, "O günden beri sağ olsun devletimiz tüm gücüyle arıyor ama yok. Ben sürüye gitmiştim, çocuk arabayı çok severdi, arabaya bineceğim diye babasının arkasından kaçmış, anası tutmuş, alıkoymuş ağlarmış. Ondan sonra da çadırı düzenleyeyim diye onunla uğraşırken, geç mi haberi oldu, erken mi haberi oldu, bilmiyorum, bir bakmış çocuk yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi" demişti.
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