Muş'ta 24 yaşındaki uzman çavuş evinde ölü bulundu

Malazgirt ilçesine bağlı Saftekin Mahallesi’nde yaşayan 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mustafa A.'nın, evinde ölü bulunduğu aktarıldı. Mustafa A.’nın silahlı saldırı sonucu vurulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Muş'ta 24 yaşındaki uzman çavuş evinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 22.11.2024 - 08:18

Muş'ta akşam saatlerinde yaşanan olayda, Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Mustafa A.'nın (24) cansız bedeni evinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen olay inceleme ekipleri, evde ayrıntılı incelemelerde bulundu.

İlk bulgular Mustafa A.’nın silahlı saldırı sonucu vurulmuş olabileceği ihtimalini ortaya koyarken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Uzman Çavuş Mustafa A.’nın nişanlı ve Nevşehir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.


Etiketler: #cansız beden #silahlı saldırı #uzman çavuş #Muş

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