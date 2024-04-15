Muş'ta 'inek' kavgası: 1 ölü, 2 gözaltı

Muş'ta evine giren ineklere tepki gösteren Ömer Y. (70), çıkan kavgada dövülerek öldürüldü. Olay ile ilgili biri amca oğlu 2 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 09:32
Muş'ta 'inek' kavgası: 1 ölü, 2 gözaltı
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Varto ilçesi bağlı Buzlugöze köyü Yıldızlar mezrasında iddiaya göre; Ömer Y., amcasının oğlu Kerem Y.'ye (50) ait ineklerin evine girdiğini söyleyip, tepki gösterdi.

İkili arasında kavga çıktı. Ömer Y. aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetti. Cenaze Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Kerem Y. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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