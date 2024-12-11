Muş'ta öğretmen servisi devrildi: Yaralılar var!

Malazgirt ilçesinde köy okuluna öğretmen taşıyan servisin buzlanma nedeniyle takla atması sonucu 7’si öğretmen 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muş'ta öğretmen servisi devrildi: Yaralılar var!
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İHA
Yayınlanma: 11.12.2024 - 10:46

Malazgirt-Adaksu yolu Sarıdavut köyü mevkiinde sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Tatargazi İlkokulu'na öğretmen taşıyan servis, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Sarıdavut köyü mevkiinde buzlama nedeniyle kayarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada servis şoförü ve 7 öğretmen çeşitli yerlerinden yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malazgirt ve Bulanık devlet hastanelerine kaldırıldı.

Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #kaza #öğretmen #yaralı #Muş

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