Muş’ta yolcu treni beton pompasına çarptı: Ölü ve yaralılar var!
Muş’ta, Van Gölü Ekspresi yolcu treninin mikserli beton pompasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 makinist öldü, 2 makinist yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.20 sıralarında Muş merkez Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi.
Tren yolunda çalıştığı iddia edilen mikserli beton pompasına, Tatvan-Elazığ seferini yapan Van Gölü Ekspresi çarptı.
1 MAKİNİST ÖLDÜ, 2 MAKİNİST YARALI
Kazada Ali Akgül isimli makinist olay yerinde hayatını kaybederken 2 makinistte yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle trenin sürüklediği beton pompası, rayların kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Kaza üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yolcu treni ve beton pompasında hasar meydana gelirken, demiryolu kısa süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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