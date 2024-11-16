Muş'ta yolcu treni kamyonete çarptı: Ölü ve yaralı var!

Muş'ta hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Muş'ta yolcu treni kamyonete çarptı: Ölü ve yaralı var!
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AA
Yayınlanma: 16.11.2024 - 14:17

Tatvan-Elazığ seferi yapan yolcu treni, Muş'a bağlı Tandoğan köyü yakınlarında hemzemin geçitte Ali Özmen idaresindeki 09 RS 244 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü Özmen ve Ömer Tuğlacı, ekipler tarafından yaralı olarak çıkarıldı.

İlk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özmen, müdahale rağmen kurtarılamadı. Kamyonet kullanılamaz hale geldi.


Etiketler: #Kamyonet #kaza #yolcu treni #Muş

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