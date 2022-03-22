Mustafa Balbay yazdı: Cumhur İttifakı'nın planı deşifre oldu

22 Mart 2022 Salı, 16:19

Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, AKP ve MHP kurmaylarının seçim yasasına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

"AKP, MHP kurmayları günlerdir taslağın ne kadar derin demokrasi getirdiğini anlatmak için ter döküyorlar" diyen Balbay, "Gerçek, Erdoğan’ın dediği gibi, muhalefetin iktidarı zora sokacak ittifaklar kurmasını engellemek. Kurulmuş olanı da dağıtmak!" dedi.

Getirilen değişikliğin son seçimlerde geçerli olması durumunda Millet İttifakı'nın 20 milletvekili daha az çıkartacağını savunan Balbay, "Sonuçta iktidarın getirdiği değişiklik sandıkla oynamaktır. Sandıkla oyun olmaz... Sandıkla oynamak ateşle oynamak gibidir!" ifadelerini kullandı.

Balbay'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AKP, MHP kurmayları günlerdir taslağın ne kadar derin demokrasi getirdiğini anlatmak için ter döküyorlar.

Gerçek, Erdoğan’ın dediği gibi, muhalefetin iktidarı zora sokacak ittifaklar kurmasını engellemek. Kurulmuş olanı da dağıtmak!

Güya millet iradesine saygı gösteriyorlar, güya sandığa giren oyların adil sonuç vermesini istiyorlar.

Getirdikleri değişiklikten şu sonucu bekliyorlar:

Güneş aynı şekilde ışıklarını yaysın ama beni ısıtsın, rakibimi soğutsun!

Bu kadar akıldışı bir plan...

Günlerdir herkes 2018 genel seçimlerinde bu yöntem geçerli olsa ne olurdu, sorusuna yanıt arıyor. Sonuç malum:

Millet İttifakı 20 kadar milletvekili kaybediyor, Cumhur İttifakı 15, HDP de 5 fazla milletvekili çıkarıyor.

Girişteki sözlere birini daha ekleyelim:

Dünün güneşi ile bugünün çamaşırını kurutamazsınız!

Erdoğan’la Bahçeli düne göre plan yapacak da muhalefetin eli armut mu toplayacak? Nasıl 2018’de İYİ Parti’yi seçime sokmama, AKP-MHP İttifakı ile daha yüksek sayıda milletvekili çıkarıp muhalefeti tümüyle silme oyunu tutmadıysa bunun da aynı sonucu vermesi muhtemel...

Cumhur İttifakı’nın gözünü hırs bürüdüğü için sadece kendilerini akıllı sanıyorlar. Şu görünen bir gerçek:

Millet İttifakı bu yolla başarıya ulaşmanın tadına vardı.

Bu tadı kolay kolay bırakmaz. Oynanmak istenen oyun neyle bozulacaksa o oyunu kurar.

Başta iktidar olmak üzere partilere bir çağrımız var:

Mademki siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur, diyorsunuz. Gelin önce partilerin içinde demokrasi isteyin. Pek çok konuda olduğu gibi parti içi demokraside de 12 Eylül 1980 öncesinin çok gerisine düştük. O dönem sağ partilerde bile milletvekili adayları önseçimle belirleniyordu.

Biz önerimizi yapalım, bakalım üzerine alınan olacak mı?

Sonuçta iktidarın getirdiği değişiklik sandıkla oynamaktır.

Sandıkla oyun olmaz...

Sandıkla oynamak ateşle oynamak gibidir!"