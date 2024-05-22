Mustafa Ekmekçi mezarı başında anıldı

Yayınlanma: 22.05.2024 - 11:56

Güncelleme: 22.05.2024 - 11:56

Basının usta kalemlerinden yazarımız Mustafa Ekmekçi’yi yaşamını yitirişinin 27. yıldönümünde sevenleri yalnız bırakmadı.

Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki anma törenine eşi Aldoğan Ekmekçi, yazarımız Işık Kansu, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Başkanı Kıvanç El, eski ÇGD Başkanı Rahmi Yıldırım, gazeteci Süleyman Coşkun, eski TMMO B Başkanı Kaya Güvenç, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Ankara Şube Başkanı Ahmet Tan, Veteriner Hekimler Derneği Genel Sekreteri Mücteba Binici, Ankara Cumhuriyet Okurları Sözcüsü Nejdet Özer, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Kınacı ve okurlarımız katıldı.

"YOK OLDU DİYE KABUL ETMİYORUM"

Ekmekçi’nin eşi Aldoğan Ekmekçi, “Biz Cumhuriyetin çocukları olarak üzerimize düşeni yaptık. Çocuklarımız devrim yolunda yok oldu ama ben onları yok oldu diye kabul etmiyorum. Onlar hâlâ Türkiye’nin ufuklarına ışık tutmaya devam ediyor” dedi.

Cumhuriyet gazetesinin 100. yıldönümü kutlamalarında Ekmekçi’yi de andıklarını hatırlatan Işık Kansu, “Bize devrettiğiniz bayrağı yere düşürmeden taşıyacağız. Buna inanın. Işıklar içinde uyuyun” diye konuştu.