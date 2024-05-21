Mustafa Ekmekçi unutulmadı

Mustafa Ekmekçi için bugün Cebeci Asri Mezarlığı’nda anma töreni düzenlenecek.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.05.2024 - 13:40
Mustafa Ekmekçi unutulmadı
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Gazetemizin "Ankara Notlar" adlı köşesinden yıllarca emekçilerin sesini gündeme getiren, özellikle Köy Enstitüleri ile ilgili yazılarıyla gündeme gelen Mustafa Ekmekçi için bugün Cebeci Asri Mezarlığı’nda anma töreni düzenlenecek. Anma saat 13.30’da başlayacak.

Gazetemizin unutulmaz yazarlarından biri olan Ekmekçi, 1927’de Konya’nın Hadim ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Konya’da tamamladıktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ne giren Ekmekçi, babasının ölümü üzerine eğitimini yarım bıraktı. Ardından 1950’lerde Konya’da yayımlanan Öğüt gazetesine yazılar yazmaya başlayan Ekmekçi, Vatan, Ulus, Öncü, Milliyet, Yeni Ortam ve Yankı gibi gazetelerde de çalıştı. 12 Mart sürecinden sonra gazetemizde yazmaya başlayan Ekmekçi, yaşamının son anına kadar kalemini hep haktan ve hukuktan yana kullandı. Ekmekçi, yazılarını Gün Ola Harman Ola, Kılçıklı Balıklar, Domuzuna Yazılar, Tilkiyle Kuyruğu, Çarıklılar, Eylül Yazıları ve Öksüz Yamalığı adlı kitaplarda topladı. 


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