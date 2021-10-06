‘Mustafa Kemal’in itleri’ demişti ADD ve Büro-İş’ten imama suç duyurusu
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Büro-İş Sendikası, sosyal medya hesabından “Mustafa Kemal’in itleri” paylaşımı yapan Gazi Süleyman Paşa Camii imamı Mustafa Mutlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
İmam Mutlu’nun, sosyal medya hesabında, eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın AKP’yi eleştirdiği sözleri içeren bir paylaşımın altına “Mustafa Kemal’in itleri öyle düşünüyor” yorumunda bulunması tepki çekmişti. ADD ve Büro-İş Sendikası, konuyu yargıya taşıdı. ADD Genel Sekreteri Namık Havutça, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, ADD Gelibolu Şubesi’nin suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, yapılan açıklamalarla bu gibi kişilere cesaret verici tutumu var. Tarihi şahsiyetlerimize yönelik bu gibi hakaret açıklamalarına iktidarın haddini bildirmemesi bu tip çevreleri cesaretlendiriyor. Halkımızın yığınla sorunu var. Bunları suni gündemle görmek birlikte siyasi iradenin gerekli adımları atmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
‘KAMU DAVASI AÇILSIN’
Büro-İş Sendikası tarafından Gelibolu Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan suç duyurusunda, kamu görevi ile bağdaşmayan söz konusu ifadeler ile Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ettiği belirtildi. Dilekçede, Mutlu hakkında “anayasayı ihlal”, “görevi kötüye kullanma”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma”, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” ve tespit edilecek diğer suçlardan kamu davası açılması talep edildi.
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