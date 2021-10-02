İskilipli Atıf anmasına gösterilen tepkinin hakaret olmadığı vurgulandı

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Kimya Mühendisleri Odası başkanlarından Yavuz Berber’in, Çorum’da gerçekleştirilen ve Vali Mustafa Çiftçi’nin de katıldığı, Milli Mücadele düşmanı, Teali İslam Cemiyeti yöneticisi İskilipli Atıf anmasına tepki göstererek valiye ilişkin söylediği “Atatürk’e isyan eden o yobaza ziyarette bulunan valiye saygı duymuyorum, haddini bilecek” sözlerinin hakaret olmadığını vurguladı. Vali Çiftçi’nin suç duyurusu ile başlatılan soruşturmada Savcılık “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

Cumhuriyet’in 18 Nisan’da yayımladığı “Şeriatçı eleştirisine dava” başlıklı haber ile duyurduğu olayda, eski Kimya Mühendisleri Odası başkanlarından Yavuz Berber, valiliğe gönderdiği e-postada İskilipli Atıf’ın bir “vatan haini” olduğunu söyledi, onu andığı için “valiye saygı duymadığını” iletti. Berber ayrıca valiliğe açtığı telefonda, “Atatürk’e isyan eden o yobaza ziyarette bulunan Çorum Valisi’ne saygı duymuyorum, haddini bilecek” ifadelerini kullandı. Vali de bu ifadelerin “hakaret içerikli olduğunu” savunarak Berber hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, altı ay sonra tamamladığı soruşturmada, “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. Kararın gerekçesinde “Mail incelendiğinde Vali Çiftçi’ye yönelik hakaret unsuruna rastlanmadığı, kabir ziyareti ile ilgili eleştiride bulunduğu, ayrıca Çorum Valiliği’ni arayıp söylediği ‘Çorum Valisi’ne saygı duymuyorum, haddini bilecek’ sözlerinin içerisinde hakaret içerikli bir söz söylenmediği, bu haliyle eleştiri boyutunda kaldığı anlaşılmakta” ifadeleri yer aldı.