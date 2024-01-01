Elinde 'Tevhid' bayrağı taşıyan şahıs darbedilmişti: Yumruklayan şüpheli tutuklandı!
İktidara yakın derneklerin bir araya geldiği ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingine katılan ve elinde 'Tevhid' bayrağı bulunan şahıs darbedildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli E.A. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
2024’ün ilk gününde Galata Köprüsü'nde AKP'ye yakın dernek ve vakıfların oluşturduğu Milli İrade Platformu ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingi yaptı.
Söz konusu mitinge katılan ve elinde 'Tevhid' bayrağı bulunan İsmail Aydemir, Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada bir kişi tarafından darbedildi.
Aydemir'in burnundan yaralandığı görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgede görev yapan trafik polisi tarafından yakalandı. Burnundan yaralanan Aydemir, polis ekiplerince Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürüldü.
TUTUKLANDI
Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şüpheli E.A., Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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