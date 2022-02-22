Mustafa Sarıgül bu kez de ekmek kuyruğunda
Fahiş tüp fiyatlarına tepki gösteren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bugün paylaştığı bir TikTok videosunda da ekmek kuyruğuna girerek fiyatlara dikkat çekti.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tiktok videolarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Dün paylaştığı bir videoda tüpü tokatlayarak fahiş fiyatlara tepki gösteren Sarıgül, bugün ise ekmek kuyruğunda yeni bir video paylaştı.
Mustafa Sarıgül, paylaştığı videoda ekmek fiyatlarına dikkat çekti.
"EKMEĞİMİZİN FİYATI DAHA DA YÜKSELECEK"
'Her şey zorlaştı artık' notuyla TikTok'tan paylaşım yapan Sarıgül şöyle konuştu;
"Sabahleyin geldim ekmek kuyruklarını gördüm üzüldüm. Annelerimiz küçükken ekmek yere düşerse biz öper başımıza korduk. Çünkü o bizim nimetimiz. Ekonomik milliyetçilik yapmazsak, ata tohumuna geçmezsek gübre desteği vermezsek, ekmeğimizin fiyatı daha da yükselecek. Yurttaşlarımız ekmek almakta zorlanacak."
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