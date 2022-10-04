Onur Şener cinayetinde tutuklanan Semih Soyalp kim? TAİ ne kuruluşudur, TAİ'nin açılımı ne?

04 Ekim 2022 Salı, 14:02

Ankara'nın Çankaya ilçesinde müzisyen Onur Şener, kendisinden istenen şarkıyı bilmediği için üç kişi tarafından katledildi. Cinayetin şüphelilerden tutuklu Ali Gündüz, Ankara'da Çalışma Bakanlığı'nda iş müfettişi olarak çalışırken, diğer şüpheli tutuklu Semih Soyalp'in ise TAİ'de elektrik mühendisi olarak görevini sürdürmekte olduğu anlaşıldı. Peki, Semih Soyalp kim, kaç yaşında? TAİ ne kuruluşudur, TAİ'nin açılımı ne?

SEMİH SOYALP KİM?

1986 Ankara doğumlu olan Semih Soyalp, Gazi Üniversitesi mezunudur. Onur Şener'in ölümünden sonra hesaplarını kilitleyen ve donduran Soyalp'in TAİ'de elektrik mühendisi olarak çalıştığı öğrenildi.

TAİ NE KURULUŞUDUR, TAİ'NİN AÇILIMI NE?

TAİ kısaltma teriminin açılımı ise; Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı şeklindedir. TUSAŞ olarak da bilinir. TUSAŞ kısaltması ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin kısaltmasıdır. 28 Haziran 1973 yılında kurulmuş olan şirket, Türk - ABD ortaklığı içerir.

20 binin üzerinde çalışana sahip olan bu kuruluşun ortakları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Hava Kurumu gibi Türkiye için önemli olan kurumlar yer almaktadır. TAİ'nin kuruluş amacı, Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltmak ve ülke içi kazancı artırmak vardır. Ankara ilimizde yer alan TAİ, Çankaya ilçesine bağlı olarak hizmet vermektedir.

NE OLMUŞTU?

Ankara Çankaya'daki bir eğlence mekanında 45 yaşındaki müzisyen Onur Şener, kendisinden istek şarkıda bulunan İlker K.'ye şarkıyı bilmediği için söyleyemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine eğlence mekanının önünde Onur Şener ile İlker K. ve beraberindekiler arasında kavga çıktı.

Kesici bir aletle vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Şener, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili başta İlker Y. ile Ali G., Semih S., Jale E., ve Gözde G. olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerden İlker K., Ali Gündüz ve Semih Soyalp., tutuklandı. J.E. ve G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.