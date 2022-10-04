Mustafa Sarıgül'den Babala TV çıkışı: Oğuzhan mı ne zıkkımın kökü...

04 Ekim 2022 Salı, 14:58

Son dönemde Babala TV YouTube kanalında siyasi liderleri konuk alarak büyük ses getiren Oğuzhan Uğur'un "Mevzular Açık Mikrofon" programı için Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den çağrı geldi.

Mustafa Sarıgül, kendisine yöneltilen "Babala TV'ye neden katılmıyorsunuz" sorusuna, "Oğuzhan mı ne zıkkımın kökü, çağırsın kardeşim" şeklinde yanıt verdi.

“Ben bu sorunu sorulmamış olarak kabul ediyorum” diyen Sarıgül “Siyasi parti başkanları hiçbir şeyden korkmaz. Babala TV’de o programı yapan çocuk Oğuzhan mı ne zıkkımsa, çağırsın gideyim. Oğuzhan, çağır beni kardeşim istediğin en kazık soruları sor. Hangi soruları sordurtacağını biliyorum, o tuzakları da sen kurarsın. Benim yaptığım hiçbir hizmete teşekkür etmedin, çünkü senin gibi okumuş cahillerin şükretme kültürü yok” ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN UĞUR YANIT VERDİ

Sarıgül’ün çıkışını sosyal medyada gören Oğuzhan Uğur, paylaşıma yanıt verdi. Uğur, verdiği yanıtta “Başkanım bekliyoruz. Ortam sizin” dedi.