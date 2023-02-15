Mustafa Şentop: Devletimiz ilk saatlerden itibaren arama kurtarma çalışmalarıyla faaliyete geçti

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 15:49

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 16:09

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır’da konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, tepki çekecek bir açıklamada bulundu.

Depremden etkilenen 10 ilde de hem yurttaşlar hem de gönüllüler, AFAD'ın günler sonra arama kurtarma çalışmalarına başladığını ve kendi çabaları ile yurttaşların kurtarıldığını söylerken, Mustafa Şentop "Devletimiz çok hızlı bir şekilde teyakkuza geçip ilk saatlerden itibaren önce arama kurtarma çalışmalarıyla faaliyete geçti" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İÇİN BURADAYIZ"

Sur ilçesinde bulunan Silvan Yolu üzerindeki kurulumu devam eden çadır kentti gezen ve gazetecilere açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Şentop, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü de gelip bölgeyi gezdi. ‘Yüzyılın en yıkıcı afetiyle karşı karşıyayız’ diye açıklama yaptı. Ben de Pazar günü Adana, Osmaniye, Hatay ilçeleriyle beraber, daha sonra Kilis. Pazartesi günü de Gaziantep, Nurdağı ve Islahiye, daha sonra Kahramanmaraş’ı ziyaret ettim" diye konuştu.

Bugünde Diyarbakır ve Şanlıurfa ve diğer illeri gezerek ziyaretleri tamamlayacaklarını belirten Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman milletimizin yanında olduğumuzu, bilhassa depremden zarar gören vatandaşlarımızın daima yanında olduğumuzu devlet olarak göstermek için buradayız. Taziyelerimizi iletiyoruz. Depremde vefat eden bütün vatandaşlarımıza Cenabı Hak’tan rahmet ediliyorum. Bütün Türkiye’ye başsağlığı diliyorum. Devletimiz çok hızlı bir şekilde teyakkuza geçip ilk saatlerden itibaren önce arama kurtarma çalışmalarıyla faaliyete geçti. Daha sonra bunlar tamamlandıkça vatandaşlarımızın diğer taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürülüyor."

"DAHA KALICI ADIMLAR ATILACAK"

Diyarbakır’da da çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını aktaran Mustafa Şentop, “Burada büyük ölçüde arama kurtarma ve enkazın kaldırılması yönündeki çalışmalar tamamlanmak üzere. Vatandaşlarımızı bilhassa barınma ihtiyaçlarıyla ilgili birçok yerde çadırlar kurulmuş. Burada da şimdilik bin 400, daha sonra 2 bin 200’e ulaşacak bir sayıda vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanacak. Hasta olan ve tedavi edilen vatandaşlarımızı ziyaret ettik” dedi.

Mustafa Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kısa ve orta vadede depremden zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinin organize edilmesi ve karşılanacak şekilde programlanması önemli. Bununla ilgili adımları Cumhurbaşkanımız detaylı olarak dün kabine toplantısı sonrası açıkladı. Bundan sonra orta ve uzun vadede de depremin etkin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Daha kalıcı olarak hangi tedbirler alınmalı bu konuda da bazı adımlar atılmalı, atılacak. Baştan itibaren devletimiz milletimiz ile el ele."

YURTTAŞLAR GÜNLERDİR "DEVLET NEREDE?" DİYE SORUYOR

Depremin etkilediği 10 ilde ise yurttaşlar, depremin ilk 48 saatinde hiçbir yetkiliye ulaşamadıklarını ve arama kurtarma ekiplerini gelmediğini belirterek, tepki gösterdi. Günlerdir "Devlet nerede?" diye soran yurttaşlar, yakınlarını kendi elleriyle ve kiraladıkları kepçelerle kurtarmaya çalıştıklarını vurguladı.