Batman'da 'müstehcen içerik' operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Batman'da sosyal medyadan müstehcen içerik paylaşan 9 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
Ekipler, sosyal medya platformlarından herkese açık olarak veya başka kullanıcılara göndermek suretiyle müstehcen görüntü ve video paylaşımı yapan 4'ü Suriye uyruklu 9 kişiyi tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, C.Ö, Ş.A, H.H, İ.T, D.M, N.S, K.T, N.S. ve Y.E.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramada ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.
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