Müşteri ile lokanta çalışanları arasında kavga: 'Parasını ödemedi' iddiası
Sultanbeyli’de bir lokantada çalışanlar ve müşteri arasında 'hesap' tartışması yaşandı. İddiaya göre, yediklerinin parasını ödemek istemeyen müşteri ile çalışanlar arasındaki tartışma; kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Müşteri, gözaltına alındı.
İstanbul Sultanbeyli’de iddiaya göre bir müşteri, girdiği lokantada yediğinin parasını ödemeyince lokanta çalışanları ile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü. O anlar yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 23 Haziran Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi Ziya-ül Hak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir lokantaya gelen yabancı uyruklu müşteri, yediklerinin parasını ödemek istemeyince iş yeri çalışanları ile arasında tartışma çıktı.
YURTTAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI
Çıkan tartışma kısa sürede sopa ve kemerin kullanıldığı yumruklu kavgaya dönüştü. O esnada kavgaya tanık olan mahalleli, tarafları ayırmak için çaba sarf etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yediklerinin parasını ödemeyen ve işyeri çalışanlarına saldıran müşteriyi gözaltına aldı.
YUMRUKLU SOPALI KAVGA
İş yeri çalışanları ile müşteri arasında çıkan kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, iş yeri çalışanları ile müşterinin yumruklu kavga ettiği kavga sonrası yabancı uyruklu müşterinin eline kemer ve demir sopa aldığı, yurttaşların ise kavganın büyümesini engellediği görülüyor.
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