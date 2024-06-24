'Müşteri' market çalışanına acımasızca saldırdı: O anlar kameraya alındı

Tokat'ta bir kadın, zincir market çalışanı kadını saçından tutup dondurucu dolaba kafasını vurarak darp etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 02:06
'Müşteri' market çalışanına acımasızca saldırdı: O anlar kameraya alındı
Abone Ol google-news

Olay dün kent merkezinde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi.

Sevgi H., bilinmeyen nedenle market çalışanı Buse U.'ya saldırdı. Sevgi H., eline saçlarını doladığı Buse U.'yu sürükleyip, markette bulunan dondurucu dolaba defalarca kafasını vurdu.

Sevgi H., diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis merkezinde ifadesi alınan Sevgi H. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Buse U.'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; darbedilen Buse U.'nun çığlık çığlığa kaldığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 


Market haberleri zincir market haberleri Çalışan haberleri

İlgili Haberler

Mustafa Sarıgül şimdi de Almanya'da market raflarını tokatladı

Mustafa Sarıgül şimdi de Almanya'da market raflarını tokatladı
Ünlü peynir markası marketlerden kaldırıldı: 'Kısırlığa neden oluyor'

Ünlü peynir markası marketlerden kaldırıldı: 'Kısırlığa neden oluyor'
ABD’de markete silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’de markete silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler