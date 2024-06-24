'Müşteri' market çalışanına acımasızca saldırdı: O anlar kameraya alındı
Tokat'ta bir kadın, zincir market çalışanı kadını saçından tutup dondurucu dolaba kafasını vurarak darp etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay dün kent merkezinde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi.
Sevgi H., bilinmeyen nedenle market çalışanı Buse U.'ya saldırdı. Sevgi H., eline saçlarını doladığı Buse U.'yu sürükleyip, markette bulunan dondurucu dolaba defalarca kafasını vurdu.
Sevgi H., diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Polis merkezinde ifadesi alınan Sevgi H. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Buse U.'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde; darbedilen Buse U.'nun çığlık çığlığa kaldığı anlar yer aldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Tokat'ta bir market zincirinde çalışan kadın, müşteri olan bir kadın tarafından darp edildi.pic.twitter.com/fUU0Sh8rF2— Neden TT oldu? (@nedenttoldu) June 23, 2024
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