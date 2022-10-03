Son Dakika: Müzisyen Onur Şener'in katil zanlıları adliyeye sevk edildi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'in ölümüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, müzisyen Onur Şener cinayetine ilişkin Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, A.G, S.S, İ.K, J.E ve G.G, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verecek.
OLAY
Polis tutanağına yansıyan ifadelere göre, 2 Ekim'de Çayyolu semti Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den şarkı istedi. Şener'in grubun isteğini reddetmesi üzerine gruptan 3 kişi müzisyenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.
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