MYP lideri Çayır'dan Bahçeli'nin 'statü' açıklamasına sert tepki: 'Milletin anlayacağı dille konuş'

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkanı Remzi Çayır, parti genel merkezinde düzenlediği basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BAHÇELİ'NİN SÖYLEDİKLERİNİ ANLAMAK GÜÇ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, grup toplantısında sarf ettiği "PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?" sözlerine tepki gösteren Çayır, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli'nin söylediklerini anlamak güç. Statü ne demek? Kim sana bu aklı verdi? Milletin anlayacağı dille konuş. Adam içeride yatıyor. Milletin anasını ağlatmış, insanları katletmiş. Katlederken de herhangi bir ölçüsü olmamış. Siz tutuyorsunuz buna bir 'statü lazım' diyorsunuz. Statüsü var, statüsü canidir, teröristtir. Statüsü, bu ülkeyi bölmeye çalışan dış güçlerin maşasıdır. Siz bu teröriste statü talebinde bulunurken dileğiniz, niyetiniz, amacınız, derdiniz nedir? Söyle de bilelim."