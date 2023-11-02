Son dakika... Nablus'ta Türk gazetecilere saldırı
Çatışmaların yoğunlaştığı İsrail-Filistin hattında görev yapan TRT Haber muhabirlerinin bulunduğu araca saldırı düzenlendiği öğrenildi.
Nablus'ta görev yapan TRT Haber ekibinin aracına saldırı düzenlendi. TRT Haber Muhabiri Murat Can Öztürk ve Kameraman Ahmet Bağış, bölgeden ayrılarak güvenli başka bir yere geçmek zorunda kaldı.
Saldırının ardından yaşadığı olayı anlatan Öztürk, bir Yahudi yerleşim yerinin sokağa çıkma yasağı bulunan caddesinden araçları ile geçerken birden ne olduğunu anlamadıkları cisimlerle hedef alındıklarını söyledi.
ŞU ANA KADAR 33 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) tarafından yapılan açıklamada, 1 Kasım itibariyle İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalarda 33 gazetecinin hayatını kaybettiği aktarılarak, hayatını kaybeden gazetecilerin 28’inin Filistinli, 4’ünün İsrailli ve 1’inin Lübnanlı olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırılarda 8 gazetecinin yaralandığı ve 9 gazetecinin ise ya kayıp ya da gözaltında olduğu ifade edildi.
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