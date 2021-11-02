Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu
Cumhurbaşkanı kararıyla 20 Mart'ta görevden alınan Naci Ağbal yeni görevini Twitter hesabından yayımladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığını 4.5 ay sürdürmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınan Naci Ağbal yeni bir yönetime getirildi.
Twitter hesabında bio'suna yeni görevinin bilgisini ekleyen Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri oldu.
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