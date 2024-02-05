Naci Görür canlı yayında açıkladı: 'Murat Kurum bana danışmanlık teklif etti'

Yayınlanma: 05.02.2024 - 13:24

Güncelleme: 05.02.2024 - 13:25

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

FOX TV canlı yayınına katılan Görür, Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Murat Kurum'un kendisine danışmanlık teklif ettiğini açıkladı.

"DEPREM KONUSU BEKA MESELESİ"

Görür, “Murat Kurum bana danışmanlık teklif etti. Bizim için deprem konusu beka meselesi. Deprem konusunda Marmara Bölgesi'nde gerekenleri yapmazsak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı tehlikeye girer” ifadelerini kullandı.