Naci Görür FOX TV canlı yayınında böyle isyan etti: 'Fay hattı için projemiz reddedildi!'

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 22:16

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 22:17

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Felakette binlerce kişi hayatını kaybetti.

Aynı gün içinde Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken; bu süreçte uzmanlardan açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

"PROJEMİZ REDDEDİLDİ"

Son olarak ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, FOX TV canlı yayınında Selçuk Tepeli'nin konuğu oldu.

“Ben dahil tüm aklı başındaki yer bilimciler bu depremin göz göre göre geldiğini aylar, yıllar öncesinden söyledik” diyen Görür, depremin yaşandığı Doğu Anadolu Fay Hattı için hazırladıkları projenin Devlet Planlama Teşkilatı ve TÜBİTAK tarafından reddedildiğini açıkladı.

"DEPREMİ DUYUNCA AĞLAMAYA BAŞLADIM"

“Sabah saat 4 civarı depremi öğrendim ve istemsiz şekilde ağlamaya başladım, kendime gelemedim” diye konuşan Görür, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Ben dahil tüm aklı başındaki yer bilimciler bu depremin göz göre göre geldiğini aylar, yıllar öncesinden söyledik. Daha Elazığ depremin olduğu zaman şu anda hedef Çelek, Ermenek ve Kahramanmaraş'tır. Merkezi hükümete de çağrıda bulundum. Bilimsel veriler bunu gösteriyor diye söylemeye başladım. 2020-23 arasında bunu söylememize rağmen o bölgedeki yerel yöneticilerden hiçbir tepki almadık. Biri de ne söylüyorsunuz, demedi.

* Doğu Anadolu Fayı üzerinde depremlerin gelebileceğini öngördük. Elazığ'da Elazığlıların bir deprem kentinde oturduğunu fark etmediğini gördüm ve kentte konferanslar verdik. İnönü Üniversite'de konuşmalar yaptım, Malatya'da halka seslendim. Bunun üzerine bir proje hazırladık. Harita Genel Komutanlığı'nın işin içine sokarak proje hazırladık. Devlet Planlama'ya sunduk, TÜBİTAK'a sunduk, reddedildi.

“ÇOK BASİT BİR MATEMATİK VAR”

* Nedenini de söyleyeyim çok basit bir matematik var bu işte Elazığ depremi olduğu zaman Elazığ doğrultu atılımlı oldu. Bu depremin kırığı Malatya’ya kadar geldi. Malatya’dan bu Kahramanmaraş’a kadar olan kısmı kırılmadı. Her doğrultu atılımlı fay kırıldığı zaman kırılmayan yerine enerji transfer eder. Bu basit gerçeğe bilimsel gerçeğe dayanarak dedik ki; ‘Şimdi Maraş bölgesi tehdit altına girdi dikkatli olun!’

"MARMARA’YI HALEN BEKLİYORUZ"

* Burada bir çarpıcı örnek daha vereceğim. 1999 depremi olduğu zaman 17 Ağustos’taki benim de dahil olduğum yer bilimciler dedik ki ‘Düzce’ye dikkat! Marmara’ya dikkat!’ bunu 17 Ağustos’tan hemen sonra dedik. Biz Düzce’ye dikkat dediğimiz için Düzce’de hemen hızlı hızlı depreme hazırlık yapıldı. 3 ay sonra bizim uyarımızdan sonra deprem geldi 7.2 hazırlık olduğu için 803 insan öldü. Marmara’yı halen bekliyoruz. Daha deprem olmadı. Yani demek istediğim, bu bizim bilimsel uyarımız ya! ‘Adam bunu söyledi’ değil ya! Bu bilim! Bu bilimsel öngörü ve nitekim de oluyor. Biz bunu falcılık olarak yapmıyoruz.