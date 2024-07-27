Naci Görür 'Bardağı taşıran son damla' diyerek konum verdi: '7'nin üzerinde deprem bekleniyor...'

Yayınlanma: 27.07.2024 - 10:31

Güncelleme: 27.07.2024 - 10:31

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün 6 Şubat depremleri sonrasında da işaret ettiği Bingöl Karlıova'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Söz konusu deprem çevre illerden de hissedildi. Dersim, Bingöl Karlıova, Erzincan'ın daha önce de kendisini endişelendirdiğini dile getiren Görür, Bingöl'deki depremin ardından TGRT canlı yayınında uyarılarda bulundu.

Görür, Bingöl Karlıova'nın KAF ve DAF faylarının kesişim noktası olduğunu belirterek Erzincan-Karlıova arasında 7'nin üzerinde deprem beklendiği uyarısında bulundu. Bingöl'deki depremin "Bardağı taşıran son damla" olabileceğinin altını çizen Görür, "Fayın ürettiği deprem zamanı dolmuş" dedi.

"7'NİN ÜZERİNDE DEPREM BEKLENİYOR"

Görür şu uyarılarda bulundu:

"Depremin herhangi bir şeyin habercisi olarak söylemek güç. Esrarengiz olarak algılamamak lazım. Bu depremlerin oluş mekanizması çok belirli, basit. Bir fay içerisinde belirli miktarda enerji birikirse blokların hareketini engelleyen varsa orayı kırıyor deprem üretiyor.

Her deprem önemli ama halk nezdinde 5 ve 5'in üstü olmadıkça pek ilgi çekmiyor. Bir yıkıntı falan da olmaz. Hasar görülebilir. 4.1, 4.2 gibi bir depremin Karlıova'da olması canımızı sıkıyor.

Karlıova 2 fayın kesişim noktası. Bu fayın kırılmayan bir kesimi var. Erzincan ile Karlıova arası. 1794'den beri kırılmadı. 1739 Erzincan depremi var. Bu depreme rağmen müthiş bir enerji 250 seneden fazla olmasına rağmen deprem görülmedi. Erzincan-Karlıova arasında 7'nin üzerinde deprem bekleniyor.

Bu 4.0'lük depremlerin bardağı taşıran son damla olabileceği endişesi var. Bu bölgede periyod verme çok zor. Birincisi 250 senedir deprem yok.

Fayın ürettiği deprem zamanı dolmuş. Yaşlı bir adam var diyelim hasta. ‘Bu adam fazla yaşamaz.’ Ama Allah bilir. Hastalık durumuna bakarsak ‘fazla ömrü kalmamış’ diyorsun verilere göre. Ülkemizin toprakları deprem bölgesinde. Ülkemizi deprem dirençli yapmamız lazım. Halkımızın buna eğilmesi lazım."