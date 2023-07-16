Naci Görür olası İstanbul depremi için bölge verdi, uyardı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremiyle ilgili uyarılarda "Özellikle Anadolu Yakası'nda kırmızıya yakın alanlar kıyıya yakın. Anadolu Yakası'nda deprem bakımından zemin burada iyi olmasına rağmen kıyılara yakın yerler sorunlu" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin olası İstanbul depremine karşı dayanıksız olduğunu düşünülen yapıların yenilenmesi çalışmasıyla ilgili bir soruya yanıt verdi.
Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Görür, Küçükçekmece, Büyükçekmece Yöresi ve sahillere işaret ederek şunları söyledi:
"Özellikle Anadolu Yakası'nda kırmızıya yakın alanlar kıyıya yakın. Yani deprem şiddetinin, en büyük yer ivmesinin, hızının fazla olacağı alanlar. Anadolu Yakası'nda deprem bakımından zemin burada iyi olmasına rağmen kıyılara yakın yerler sorunlu. Avrupa'ya geldiğimiz zaman orada eksiklik görüyorum. Özellikle Küçükçekmece, Büyükçekmece Yöresi ve sahillerin daha fazla müracaat etmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü orada zemin zafiyeti söz konusu depremin şiddeti, ivmesi, hızı da orada daha fazla. Dolayısıyla, Anadolu Yakası için olumlu şeyler söylüyorum fakat Avrupa Yakası için o haritanın daha fazla özellikle sahil şeritlerinin kırmızıya biraz daha renklenmesi gerektiğini düşünüyorum."
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