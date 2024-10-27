Naci Görür sosyal medyadan isyan etti: Beni takip etmesinler!

Yayınlanma: 27.10.2024 - 11:48

Güncelleme: 27.10.2024 - 11:48

Yer bilimci, deprem bilimci, sedimantoloji ile deniz jeolojisi uzmanı ve akademisyen Prof. Dr. Naci Görür kişisel X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Kimseyi üzmek kırmak istemiyorum ama" diyen Görür, "X'te, sosyal medyada bilim yapılmaz, o bilim dalında eğitim almamışsan, ihtisasın yoksa söylediklerin soru işaretlidir. Medyada deprem ulu orta konuşulmaz, tahmin yürütülmez" dedi.

"SÖYLEYEN HADDİNİ BİLMELİ"

"Herkesin fikrine saygılıyım ama söyleyen de haddini bilmeli" diyen Görür, "Herkes bizden bilgili, becerili daha iyi olabilir. Bu bizi sevindirir ama bu iyilik sana bana göre olmaz. Evrensel ölçüde niteliği, üretimi ve yayın, atıf bazında kabul görmüşlüğü ile olur" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN BENİ TAKİP ETMESİNLER!"

Naci Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi şan, şöhret için etrafa laf yetiştirenlere sesleniyorum. Bizim o taraklarda bezimiz yok. Herkese saygı duyar, kendimizden iyi görürüz. Bizim derdimiz sen bildin, ben bildim, ben daha iyiyim değil. Tek derdimiz insanlarım ölmesin. Onun için DEPREM DİRENÇLİ KENTLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ. Derdi onu bunu vuruşturmak olanlar, o yanlış dedi, bu doğru dedi diye söyleyenler LÜTFEN BENİ TAKİP ETMESİNLER. Sevgiyle."