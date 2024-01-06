Son Dakika... AFAD duyurdu: Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma: 06.01.2024 - 01:14

Güncelleme: 06.01.2024 - 01:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 01.03'te Bolu'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise yapılan açıklamada 7.31 kilometre olarak ifade edildi.