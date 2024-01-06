Son Dakika... AFAD duyurdu: Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Bolu'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 01.03'te Bolu'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği ise yapılan açıklamada 7.31 kilometre olarak ifade edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 5, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2024-01-06
Saat:01:03:52 TSİ
Enlem:40.88194 N
Boylam:31.67194 E
Derinlik:7.31 km
Detay:https://t.co/sR1nuTD6mN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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