Son Dakika... AFAD duyurdu: Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Bolu'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 01:14
Son Dakika... AFAD duyurdu: Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 01.03'te Bolu'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği ise yapılan açıklamada 7.31 kilometre olarak ifade edildi.


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