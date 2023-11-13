Naci Görür’den Burdur depremi açıklaması!
Sabah saatlerinde Burdur’da meydana gelen depreme yönelik yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den bir açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.28'de Burdur'un Yeşilova ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
Söz konusu paylaşım şu şekilde:
“Arkadaşlar, Elden-Yeşilova/Burdur’da 4,2 deprem oldu. Deprem muhtemelen Fethiye- Burdur Fay Zonunda. Bu zon Strabo-Plini Fayının devamı niteliğinde.”
Arkadaşlar, Elden-Yeşilova/Burdur’da 4,2 deprem oldu. Deprem muhtemelen Fethiye- Burdur Fay Zonunda. Bu zon Strabo-Plini Fayının devamı niteliğinde.— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 13, 2023
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