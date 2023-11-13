Son depremler! Deprem mi oldu? 13 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Kasım 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 13 Kasım 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 09:28
Son depremler! Deprem mi oldu? 13 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 13 Kasım'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 13 Kasım'ta meydana gelen depremler...

13 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2023.11.13  -.-  1.5  -.-   AKDARI-ALTINOZU (HATAY)                        

2023.11.13  -.-  4.2  4.1   ELDEN-YESILOVA (BURDUR)                        

2023.11.13  -.-  2.5  -.-   BALCESME-GOLE (ARDAHAN)                        

2023.11.13  -.-  2.2  -.-   KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 

2023.11.13  -.-  1.7  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

2023.11.13  -.-  1.7  -.-   KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                

2023.11.13  -.-  2.1  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                   

2023.11.13  -.-  1.5  -.-   MALATYA (MALATYA)                              

2023.11.13  -.-  2.7  -.-   GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE)                      

2023.11.13  -.-  2.1  -.-   CORLU-KARAISALI (ADANA)                        

2023.11.13  -.-  1.8  -.-   MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

2023.11.13  -.-  0.9  -.-   MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY)                      

2023.11.13  -.-  0.8  -.-   BASPINAR-KIRIKHAN (HATAY)                      

2023.11.13  -.-  1.3  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)          

2023.11.13  -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                     

2023.11.13  -.-  1.3  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              

2023.11.13  -.-  1.2  -.-   COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)                       

2023.11.13  -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                  

2023.11.13  -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                  

2023.11.13  -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                  

2023.11.13  -.-  1.9  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)             

2023.11.13  -.-  1.7  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2023.11.13  -.-  1.5  -.-   KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)            

2023.11.13  -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                  

2023.11.13  -.-  2.4  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                  

2023.11.13  -.-  1.8  -.-   AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)                   

2023.11.13  -.-  1.4  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                  

2023.11.13  -.-  1.4  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                  

2023.11.13  -.-  1.3  -.-   ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)                       

2023.11.13  -.-  1.2  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   

2023.11.13  -.-  1.8  -.-   TOYGARLI-(HATAY)                               

2023.11.13  -.-  1.3  -.-   GOKGOZ-KOZAN (ADANA)    


son deprem Son depremler deprem mi oldu

İlgili Haberler

Son dakika... Burdur'da deprem!

Son dakika... Burdur'da deprem!
Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 12 katlı bina yıkım esnasında çöktü

Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 12 katlı bina yıkım esnasında çöktü
Depremde yıkılan İsias Otel ve Ebrar Sitesi'nin bilirkişi raporu tamamlandı: 'Kum dolu kova gibi...'

Depremde yıkılan İsias Otel ve Ebrar Sitesi'nin bilirkişi raporu tamamlandı: 'Kum dolu kova gibi...'

En Çok Okunan Haberler