Son depremler! Deprem mi oldu? 13 Kasım 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 13 Kasım 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 13 Kasım 2023 Türkiye'deki depremler…
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 13 Kasım'ta meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 13 Kasım'ta meydana gelen depremler...
13 KASIM'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2023.11.13 -.- 1.5 -.- AKDARI-ALTINOZU (HATAY)
2023.11.13 -.- 4.2 4.1 ELDEN-YESILOVA (BURDUR)
2023.11.13 -.- 2.5 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN)
2023.11.13 -.- 2.2 -.- KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)
2023.11.13 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.13 -.- 1.7 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.13 -.- 2.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.11.13 -.- 1.5 -.- MALATYA (MALATYA)
2023.11.13 -.- 2.7 -.- GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE)
2023.11.13 -.- 2.1 -.- CORLU-KARAISALI (ADANA)
2023.11.13 -.- 1.8 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.13 -.- 0.9 -.- MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY)
2023.11.13 -.- 0.8 -.- BASPINAR-KIRIKHAN (HATAY)
2023.11.13 -.- 1.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.13 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2023.11.13 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.13 -.- 1.2 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS)
2023.11.13 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.11.13 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.11.13 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.11.13 -.- 1.9 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.11.13 -.- 1.7 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.13 -.- 1.5 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
2023.11.13 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.11.13 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2023.11.13 -.- 1.8 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
2023.11.13 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.11.13 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.11.13 -.- 1.3 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE)
2023.11.13 -.- 1.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2023.11.13 -.- 1.8 -.- TOYGARLI-(HATAY)
2023.11.13 -.- 1.3 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA)
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