Naci Görür'den Elazığ depremi açıklaması: DAF'ta kırılmamış bir kesimde yaşanmış olabilir!
Prof. Dr. Naci Görür, dün gece Elazığ'da yaşanan depreme ilişkin, "Bu deprem, son Maraş depremlerinin etkisiyle DAF içinde Elazığ depremi sırasında kırılmamış olan bir kesim olabilir" dedi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün gece saat 01.44'te yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
"ENDİŞEYE MAHAL YOK"
Depremin, Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) içinde kırılmamış bir kesimde yaşanmış olabileceğini aktaran Prof. Dr. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Elazığ-Sivrice, Alıncık’da 4,5 deprem oldu. Bu deprem son Maraş depremlerinin etkisiyle DAF içinde Elazığ depremi sırasında kırılmamış olan bir kesim olabilir. Hemşerilerime iyi bayramlar diliyorum, endişeye mahal yok."
Elazığ-Sivrice, Alıncık’da 4,5 deprem oldu. Bu deprem son Maraş depremlerinin etkisiyle DAF içinde Elazığ depremi sırasında kırılmamış olan bir kesim olabilir. Hemşerilerime iyi bayramlar diliyorum, endişeye mahal yok pic.twitter.com/HUEKlX4TvS— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 20, 2023
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Elimde belgeler var, çarşaf çarşaf paylaşırım...
- Muharrem İnce’ye, Ümit Özdağ’a, Sinan Oğan’a açık mektup
- Oğan anketlere göre oy oranını açıkladı
- Gazeteci Serdar Akinan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
- Süper lüks cip... Plakası 34 AKP 13! Çakarı da cabası
- ORC Araştırma'nın Erzincan anketinde dikkat çeken sonuç
- Kılıçdaroğlu beklenen videoyu paylaştı
- ABD'den 'Halkbank' kararı
- 'Bu adamı durdurun!'
- Susturamayacaksınız!