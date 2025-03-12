Naci Görür'den Hakkari için korkutan uyarı!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:04

Güncelleme: 12.03.2025 - 00:04

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyada Bitlis-Zagros levhasında yaşanan sıkışma nedeniyle yaşanan depreme ilişkin paylaşım yaptı.

Görür, paylaşımda şunları ifade etti:

"Dilekli-Yüksekova/Hakkari’de 5:00 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde. Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon. Geçmiş olsun, sevgiyle"

AFAD, Irak'ın Erbil şehrinde, Hakkari'ye 8.83 kilometre uzaklıkta 4.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurmuştu.