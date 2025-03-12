Naci Görür'den Hakkari için korkutan uyarı!
Prof. Dr. Görür, Hakkari'de yaşanan deprem ardından sosyal medyada korkutan bir açıklama yaptı. Görür, deprem hattı için "Daha da deprem beklediğimiz bir zon" ifadelerini kullandı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyada Bitlis-Zagros levhasında yaşanan sıkışma nedeniyle yaşanan depreme ilişkin paylaşım yaptı.
Görür, paylaşımda şunları ifade etti:
"Dilekli-Yüksekova/Hakkari’de 5:00 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde. Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon. Geçmiş olsun, sevgiyle"
AFAD, Irak'ın Erbil şehrinde, Hakkari'ye 8.83 kilometre uzaklıkta 4.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurmuştu.
Etiketler: #Naci Görür #deprem #hakkari
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