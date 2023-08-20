Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 20.08.2023 - 02:41
Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Niğde'nin Çamardı ilçesinde saat 01.26'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde de hissedildi.

Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 


Niğde deprem

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