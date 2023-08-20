Niğde'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Niğde'nin Çamardı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Niğde'nin Çamardı ilçesinde saat 01.26'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezinde de hissedildi.
Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 19, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Çamardı (Niğde)
Tarih:2023-08-20
Saat:01:26:54 TSİ
Enlem:37.921 N
Boylam:35.152 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/spQnKgvqFn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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