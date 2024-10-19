Naci Görür'den 'Kahramanmaraş' depremi açıklaması

Bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Naci Görür'den 'Kahramanmaraş' depremi açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 20:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.41'de, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem bilimci Naci Görür, depremin ardından, sosyal medya hesabından bilgilendirmeler yaptı.

Görür, "Az önce Kahramanmaraş-Bulanık'ta 4,3 deprem oldu. Deprem Kahramanmaraş Fay Zonunda. Bu zon daha çok ters ve bindirme fayları ile karakteristik. Maraş depremleri sırasında DAF (Çardak, Erkenek vb) ve Ölü Deniz Fayları kırılmıştı. Bu zonun da kırılması stres transferi yolu ile bekleniyordu" dedi.




Etiketler: #Naci Görür #Prof. Dr. Naci Görür #kahramanmaraş

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