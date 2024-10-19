Naci Görür'den 'Kahramanmaraş' depremi açıklaması

Yayınlanma: 19.10.2024 - 20:14

Güncelleme: 19.10.2024 - 20:14

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.41'de, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem bilimci Naci Görür, depremin ardından, sosyal medya hesabından bilgilendirmeler yaptı.

Görür, "Az önce Kahramanmaraş-Bulanık'ta 4,3 deprem oldu. Deprem Kahramanmaraş Fay Zonunda. Bu zon daha çok ters ve bindirme fayları ile karakteristik. Maraş depremleri sırasında DAF (Çardak, Erkenek vb) ve Ölü Deniz Fayları kırılmıştı. Bu zonun da kırılması stres transferi yolu ile bekleniyordu" dedi.

Az önce K. Maraş-Bulanık’da 4,3 deprem oldu. Deprem K. Maraş Fay Zonunda. Bu zon daha çok ters ve bindirme fayları ile karekteristik. Maraş depremleri sırasında DAF (Çardak, Erkenek vb )ve Ölü Deniz Fayları kırılmıştı . Bu zonun da kırılması stres transferi yolu ile bekleniyordu. pic.twitter.com/geB0xIIIzP — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 19, 2024







