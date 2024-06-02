Prof. Dr. Naci Görür Küçükçekmece'de çöken binayı değerlendirdi: 'Beni asıl ürküten şey...'

Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çökmesinin ardından 1 kişi can verdi, 8 kişi yaralandı. Yaşanan faciayı değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge. Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile. Beni asıl ürküten şey, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın (Ekrem İmamoğlu) söyledikleri" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 21:42
Prof. Dr. Naci Görür Küçükçekmece'de çöken binayı değerlendirdi: 'Beni asıl ürküten şey...'
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Küçükçekmece'de 3 katlı bir bina, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Enkazda 1 kişi can verdi, 8 kişi yaralandı. Olaydan 12 saat sonra bir köpek canlı olarak kurtarıldı.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan faciaya yönelik açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Görür'ün X hesabından yaptığı değerlendirmesi şu şekilde:

"DEPREMDE NE OLUR ONU DÜŞÜNEMİYORUM BİLE"

"Arkadaşlar, Küçükçekmece’de 3 katlı bir bina çöktü. Bu bölge depremde en fazla zarar görebilecek bir bölge. Deprem sırasında deprem dalgaları ile zemin etkileşecek ve üzerindeki tüm yapılar sınanacaktır.

Bugün binalar kendiliğinden çökerse yarın depremde ne olur onu düşünemiyorum bile.

Beni asıl ürküten şey, sayın büyükşehir belediye başkanımızın (Ekrem İmamoğlu) söyledikleri. Kendisi İstanbul’da hükümet organlarıyla iş birliği halinde İstanbul’u depreme hazırlamaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen henüz daha bir anlaşmanın olmamış olması ve ciddi, planlı ve sürekli bir çalışmanın başlamamış olması işin düşündürücü yanıdır.

İstanbul halkı bunu not etmeli ve can güvenliklerinin gereği gözetim, denetim ve talep etme haklarını kullanmalıdırlar, sevgiyle"


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