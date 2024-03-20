Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama!

Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta bugün yaşanan 4 büyüklüğündeki depreme dair "Deprem muhtemelen Pazarcık kolu üzerinde (Resim). 5-8 km derinde. Bu deprem artçı bir deprem ve endişeye mahal yok" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:00
Naci Görür'den Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama!
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün saat 08.55 sıralarında Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşanan 4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BU DEPREM ARTÇI BİR DEPREM"

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, 2 saat önce K. Maraş, Dulkadiroğulları, Kocalar’da 3,9-4,0 deprem oldu. Deprem muhtemelen Pazarcık kolu üzerinde (Resim). 5-8 km derinde. Bu deprem artçı bir deprem ve endişeye mahal yok. Sevgiyle."


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