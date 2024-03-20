Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:16
Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

AFAD verilerine göre saat 08.55'te meydana gelen depremin merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olarak belirlendi.

Verilere göre deprem yer yüzeyinin 5.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.


kahramanmaraş haberleri deprem haberleri

İlgili Haberler

Sahilde cesedi bulunan depremzede kadının intihar ettiği ortaya çıktı

Sahilde cesedi bulunan depremzede kadının intihar ettiği ortaya çıktı
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan beklenen Marmara depremine ilişkin açıklama: '100 yıl beklemeyecek'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan beklenen Marmara depremine ilişkin açıklama: '100 yıl beklemeyecek'
Murat Kurum'dan '21 yıldır iktidardasınız. Neden hazırlamadınız İstanbul’u depreme' sorusuna yanıt: Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik

Murat Kurum'dan '21 yıldır iktidardasınız. Neden hazırlamadınız İstanbul’u depreme' sorusuna yanıt: Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası

Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası
Borsa güne 0,03 artışla yatay başladı

Borsa güne 0,03 artışla yatay başladı
İYİ Partili Akalın: Tayyip Erdoğan MHP'yi elimizden aldı Devlet Bey'e iade etti

İYİ Partili Akalın: Tayyip Erdoğan MHP'yi elimizden aldı Devlet Bey'e iade etti
Etimesgut Belediyesi Başkanı Adayı Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı

Etimesgut Belediyesi Başkanı Adayı Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı
Prof. Dr. Babuşcu açıkladı... Bu ürünlere seçim sonrası zam gelecek

Prof. Dr. Babuşcu açıkladı... Bu ürünlere seçim sonrası zam gelecek
Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü

Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü
Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı

Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
Eyüpspor’dan transfer yasağı açıklaması: ’24 saat içinde ödeme yapılarak…’

Eyüpspor’dan transfer yasağı açıklaması: ’24 saat içinde ödeme yapılarak…’