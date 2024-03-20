Son dakika... Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 08.55'te meydana gelen depremin merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olarak belirlendi.
Verilere göre deprem yer yüzeyinin 5.13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-20
Saat:08:55:42 TSİ
Enlem:37.48556 N
Boylam:36.98861 E
Derinlik:5.13 km
Detay:https://t.co/HPAstCo1Qd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Turgut Altınok'a canlı yayında soğuk duş
- ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
- Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu!
- Ersen Martin hayatını kaybetti
- TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
- Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti
- 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
- Sürpriz beklentisi!
- Koridorda saldırı Koç’tan talimat
- Hatay'da bir partinin adayının çekileceği açıklandı