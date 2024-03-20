Son Dakika... AFAD duyurdu: Marmara'da deprem
Son dakika haberi... AFAD, Yalova açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Yalova'nın 2.42 kilometre açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, 9.71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)
Tarih:2024-03-20
Saat:09:21:01 TSİ
Enlem:40.67556 N
Boylam:29.24111 E
Derinlik:9.71 km
Detay:https://t.co/UX2jlD5TJ2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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