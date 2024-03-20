Son Dakika... AFAD duyurdu: Marmara'da deprem

Son dakika haberi... AFAD, Yalova açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 09:32
Son Dakika... AFAD duyurdu: Marmara'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde Yalova'nın 2.42 kilometre açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, 9.71 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 


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