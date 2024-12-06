Son Dakika... Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem: Naci Görür'den 'bekleniyordu' mesajı

Yayınlanma: 06.12.2024 - 00:04

Güncelleme: 06.12.2024 - 00:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Buna göre deprem, 34.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

NACİ GÖRÜR'DEN 'BEKLENİYORDU' MESAJI

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Akdeniz'de gerçekleşen depreme ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Görür, şunları yazdı:

"Kıbrıs’ın güney doğusunda Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 4,3 büyüklükte deprem oldu. Depremin olduğu Kıbrıs yayı 6 Şubat depremlerini oluşturan Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı. Bu deprem de muhtemelen 6 Şubat depremlerinin etkisi. Bizi şaşırtmayan bir deprem. Bekleniyordu"