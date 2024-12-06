Son Dakika... Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem: Naci Görür'den 'bekleniyordu' mesajı
Son dakika haberi... AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Buna göre deprem, 34.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 5, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-12-05
Saat:23:53:06 TSİ
Enlem:34.64333 N
Boylam:33.90278 E
Derinlik:34.18 km
Detay:https://t.co/d3WlM5cLOx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
NACİ GÖRÜR'DEN 'BEKLENİYORDU' MESAJI
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Akdeniz'de gerçekleşen depreme ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
Görür, şunları yazdı:
"Kıbrıs’ın güney doğusunda Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 4,3 büyüklükte deprem oldu. Depremin olduğu Kıbrıs yayı 6 Şubat depremlerini oluşturan Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı. Bu deprem de muhtemelen 6 Şubat depremlerinin etkisi. Bizi şaşırtmayan bir deprem. Bekleniyordu"
Kıbrıs’ın güney doğusunda Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 4,3 büyüklükte deprem oldu. Depremin olduğu Kıbrıs yayı 6 Şubat depremlerini oluşturan Doğu Anadolu Fay Zonunun devamı. Bu deprem de muhtemelen 6 Şubat depremlerinin etkisi. Bizi şaşırtmayan bir deprem Bekleniyordu pic.twitter.com/c9A6Pu0b2l— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) December 5, 2024
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