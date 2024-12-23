Naci Görür'den kritik 'Marmara' açıklaması: 'Deprem bekliyoruz'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Ereğlisi'nde meydana gelen 3.5 büyüklüğünde depremin ardından yaptığı açıklamada 4'den küçük depremleri değerlendirmediklerini ve Kumburgaz fayında deprem beklediklerini açıkladı.

Naci Görür'den kritik 'Marmara' açıklaması: 'Deprem bekliyoruz'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 00:35

Meydana gelen depremlerin ardından yaptığı açıklamalar ile kamuoyunu bilgilendiren Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Görür, 4 büyüklüğünden küçük depremleri değerlendirmediklerini belirtti

"KUMBURGAZ FAYINDA DEPREM BEKLİYORUZ"

Görür'ün yaptığı açıklama şu şekilde:

"Marmara Denizinde olan 4’den küçük depremleri değerlendirmiyoruz. Son Deprem Marmara Ereğlisi açıklarında oldu. Bu yörenin doğusunda Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz. Batısındaki Tekirdağ Fayı kırılmış anca bu yörede depremler daha çok gaz çıkışları nedeniyle çökellerde oluşan deformasyonlar sonucu oluşuyur. Kilitli faylarda bile bu boyutta depremler normal. Fay nihayetinde stes biriktiriyor ve zaman zama küçük depremler de oluşturuyor. Sevgiyle"


Etiketler: #açıklama #Naci Görür #deprem

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