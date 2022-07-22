Naci Görür'den kritik uyarı: Harita paylaştı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Düzce'de dün meydana gelen depreme dikkat çekti. Görür, "Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var" dedi.
Balıkesir’in Gönen ilçesinde dün meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve birçok kentten hissedildi.
“BİRLEŞTİĞİ YER HENÜZ KIRILMADI”
Prof. Dr. Naci Görür ise dün Düzce’de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Görür, “İkinci bir deprem de Sarıçökek- Kaynaşlı, Düzce'de. 4,3 büyüklükte ve KAF üzerinde. Deprem üreten fay kesimi 1999'da Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var” ifadelerini kullandı.
Bugün ikinci bir deprem de Sarıçökek- Kaynaşlı, Düzce’de. 4,3 büyüklükte ve KAF üzerinde. Deprem üreten fay kesimi 1999’da Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var. Sevgiyle pic.twitter.com/SkS4fvj1Lw— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) July 21, 2022
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